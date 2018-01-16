Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ

Правительство Дании планирует существенное увеличение расходов на оборону, чтобы противостоять усиленной военной активности РФ в Восточной и Северной Европе.

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, пишет Reuters .

"Поведение РФ создало непредсказуемую и нестабильную обстановку в области безопасности в регионе Балтийского моря", – сказал он на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в Риге 15 января.

"Когда я принимал (Владимира - ред.) Путина в Копенгагене во время моего первого срока на посту премьер-министра еще в 2010 году, все думали, что это станет началом нового, гораздо лучшего и более дружественного сотрудничества между Европой и РФ . И что мы могли бы сократить наши военные расходы", - отметил Расмуссен.

"Но, учитывая роSSийскую агрессию и то, что произошло в Крыму, я думаю, мы просто должны быть реалистами и больше инвестировать в нашу безопасность", - убежден он.

Правительство Дании должно убедить парламент поддержать 20-процентный рост оборонного бюджета на пятилетний период. Расмуссен сказал, что он рассчитывает на поддержку большинства.

"Мы хотим смотреть на себя как на ключевого члена НАТО. И для того, чтобы вести себя как такой член, нам нужно увеличить наши расходы", - сказал он. По его убеждению, датские военные требуют "существенного увеличения".

"Пять лет назад мы думали, что линия обороны, так сказать, не пройдет в Европе, а будут международные операции. Теперь мы понимаем, что нам нужно иметь возможность делать то и другое", - сказал он.

Издание напоминает, что в 2016 году РФ перевезла ракетные комплексы Искандер-М, способные нести ядерный заряд, в Калининград на Балтийском море и разместила там свою систему противовоздушной обороны С-400.