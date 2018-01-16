Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ

Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ

Правительство Дании планирует существенное увеличение расходов на оборону, чтобы противостоять усиленной военной активности РФ в Восточной и Северной Европе.

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, пишет Reuters.

"Поведение РФ создало непредсказуемую и нестабильную обстановку в области безопасности в регионе Балтийского моря", – сказал он на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в Риге 15 января.

"Когда я принимал (Владимира - ред.) Путина в Копенгагене во время моего первого срока на посту премьер-министра еще в 2010 году, все думали, что это станет началом нового, гораздо лучшего и более дружественного сотрудничества между Европой и РФ. И что мы могли бы сократить наши военные расходы", - отметил Расмуссен.

"Но, учитывая роSSийскую агрессию и то, что произошло в Крыму, я думаю, мы просто должны быть реалистами и больше инвестировать в нашу безопасность", - убежден он.

Правительство Дании должно убедить парламент поддержать 20-процентный рост оборонного бюджета на пятилетний период. Расмуссен сказал, что он рассчитывает на поддержку большинства.

"Мы хотим смотреть на себя как на ключевого члена НАТО. И для того, чтобы вести себя как такой член, нам нужно увеличить наши расходы", - сказал он. По его убеждению, датские военные требуют "существенного увеличения".

"Пять лет назад мы думали, что линия обороны, так сказать, не пройдет в Европе, а будут международные операции. Теперь мы понимаем, что нам нужно иметь возможность делать то и другое", - сказал он.

Издание напоминает, что в 2016 году РФ перевезла ракетные комплексы Искандер-М, способные нести ядерный заряд, в Калининград на Балтийском море и разместила там свою систему противовоздушной обороны С-400.

Кроме этого, в апреле прошлого года Дания заявила, что РФ взломала компьютерную сеть минобороны и получила доступ к электронным письмам сотрудников за 2015 и 2016 годы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследованиеИз-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование
Возле Рады произошла драка из-за поджога покрышекВозле Рады произошла драка из-за поджога покрышек
Из-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсыИз-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсы
В Греции из-за забастовки остановился общественный транспортВ Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт
Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕСГермания опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Мадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежаМадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежа
В Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человекВ Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человек
Омбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корьюОмбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корью
В Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандалаВ Литве депутат отказался от мандата из-за сексуального скандала
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Замбию из-за вспышки холерыУкраинцам советуют воздержаться от поездок в Замбию из-за вспышки холеры
Последние новости
Подгружаем последние новости