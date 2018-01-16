Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ
Правительство Дании планирует существенное увеличение расходов на оборону, чтобы противостоять усиленной военной активности РФ в Восточной и Северной Европе.
Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, пишет
"Поведение РФ создало непредсказуемую и нестабильную обстановку в области безопасности в регионе Балтийского моря", – сказал он на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в Риге 15 января.
"Когда я принимал (Владимира - ред.) Путина в Копенгагене во время моего первого срока на посту премьер-министра еще в 2010 году, все думали, что это станет началом нового, гораздо лучшего и более дружественного сотрудничества между Европой и РФ. И что мы могли бы сократить наши военные расходы", - отметил Расмуссен.
"Но, учитывая роSSийскую агрессию и то, что произошло в Крыму, я думаю, мы просто должны быть реалистами и больше инвестировать в нашу безопасность", - убежден он.
Правительство Дании должно убедить парламент поддержать 20-процентный рост оборонного бюджета на пятилетний период. Расмуссен сказал, что он рассчитывает на поддержку большинства.
"Мы хотим смотреть на себя как на ключевого члена НАТО. И для того, чтобы вести себя как такой член, нам нужно увеличить наши расходы", - сказал он. По его убеждению, датские военные требуют "существенного увеличения".
"Пять лет назад мы думали, что линия обороны, так сказать, не пройдет в Европе, а будут международные операции. Теперь мы понимаем, что нам нужно иметь возможность делать то и другое", - сказал он.
Издание напоминает, что в 2016 году РФ перевезла ракетные комплексы Искандер-М, способные нести ядерный заряд, в Калининград на Балтийском море и разместила там свою систему противовоздушной обороны С-400.
Кроме этого, в апреле прошлого года Дания заявила, что РФ взломала компьютерную сеть минобороны и получила доступ к электронным письмам сотрудников за 2015 и 2016 годы.
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