Возле Рады произошла драка из-за поджога покрышек

Люди Семенченко и Соболева решили провести акцию с сожжением флага РФ.

Фото: Александр Рудоманов

Возле Верховной Рады произошла драка из-за акции протеста движения "Освобождение" ("Визволення"), представители которой подожгли покрышки, сообщил корреспондент LB.ua.

Силовики и пожарные попытались оттолкнуть и погасить огонь протестующих, что привело к массовой потасовке.

Утром движение, лидерами которой являются нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, утром анонсировали акцию с поджогом роSSийского флага. Их сторонники уже три месяца базируются в палаточном городке на улице Грушевского возле Верховной Рады.