Возле Рады произошла драка из-за поджога покрышек
Люди Семенченко и Соболева решили провести акцию с сожжением флага РФ.
Возле Верховной Рады произошла драка из-за акции протеста движения "Освобождение" ("Визволення"), представители которой подожгли покрышки, сообщил корреспондент LB.ua.
Силовики и пожарные попытались оттолкнуть и погасить огонь протестующих, что привело к массовой потасовке.
Утром движение, лидерами которой являются нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, утром анонсировали акцию с поджогом роSSийского флага. Их сторонники уже три месяца базируются в палаточном городке на улице Грушевского возле Верховной Рады.
Напомним, что в центре Киева находится около 3800 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Усиленные наряды полиции несут службу на центральных улицах Киева, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Это связано с тем, что сегодня первый пленарный день в Верховной Раде после новогоднего перерыва.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.01.2018 12:04