Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих (ФОТО)

В греческой столице Афинах произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Вечером в понедельник, 15 января, в городе мирно проходила многотысячная манифестация против законодательных изменений, которые значительно ограничивают право на проведение забастовок", - говорится в сообщении.

После того, как к участникам демонстрации присоединились около сотни агрессивно настроенных сторонников леворадикальных взглядов, со стороны демонстрантов в полицию полетели пакеты с краской и камни. Полиция в ответ применила газ.

Напомним, 9 января в Афинах активисты уже штурмовали министерство труда. Вчера, 15 января, в стране была объявлена однодневная всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники. Тем не менее, греческий парламент проголосовал за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки исполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает право на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

Напомним, что в 2010 году Греция была вынуждена просить ЕС о финансовой помощи, чтобы избежать банкротства. Первый пакет помощи был одобрен, и к 2012 года страна получила 72,8 млрд евро из одобренных 107,3 млрд евро. В том же году был одобрен второй пакет помощи, который состоял из 34,5 млрд евро из первого пакета и дополнительных 130 млрд евро. Сейчас идут переговоры о третьем пакете помощи, сумма которого может составить до 86 млрд евро. Ожидается, что средства будут направлены на возобновление экономики Греции. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева усилила охрану правительственного кварталаПолиция Киева усилила охрану правительственного квартала
Против антикоррупционера Шабунина возобновили делоПротив антикоррупционера Шабунина возобновили дело
МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам УкраиныМВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины
Одесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кориОдесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори
Нацполиция хочет ужесточить наказание для педофиловНацполиция хочет ужесточить наказание для педофилов
В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
Канада ввела новые санкции против КНДРКанада ввела новые санкции против КНДР
Во Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полицияВо Львове на взятке в 370 долларов попался доцент университета – полиция
Противостояние в Украине на религиозной основе: очередная деструктивная «раскачка» КремляПротивостояние в Украине на религиозной основе: очередная деструктивная «раскачка» Кремля
Массовые протесты в Тунисе: власти задействовали армиюМассовые протесты в Тунисе: власти задействовали армию
Последние новости
Подгружаем последние новости