Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих
В греческой столице Афинах произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией.
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"Вечером в понедельник, 15 января, в городе мирно проходила многотысячная манифестация против законодательных изменений, которые значительно ограничивают право на проведение забастовок", - говорится в сообщении.
После того, как к участникам демонстрации присоединились около сотни агрессивно настроенных сторонников леворадикальных взглядов, со стороны демонстрантов в полицию полетели пакеты с краской и камни. Полиция в ответ применила газ.
Напомним, 9 января в Афинах активисты уже штурмовали министерство труда. Вчера, 15 января, в стране была объявлена однодневная всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники. Тем не менее, греческий парламент проголосовал за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки исполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает право на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.
Напомним, что в 2010 году Греция была вынуждена просить ЕС о финансовой помощи, чтобы избежать банкротства. Первый пакет помощи был одобрен, и к 2012 года страна получила 72,8 млрд евро из одобренных 107,3 млрд евро. В том же году был одобрен второй пакет помощи, который состоял из 34,5 млрд евро из первого пакета и дополнительных 130 млрд евро. Сейчас идут переговоры о третьем пакете помощи, сумма которого может составить до 86 млрд евро. Ожидается, что средства будут направлены на возобновление экономики Греции.
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