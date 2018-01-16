Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих

В греческой столице Афинах произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией.

Об этом сообщае т Deutsche Welle.

"Вечером в понедельник, 15 января, в городе мирно проходила многотысячная манифестация против законодательных изменений, которые значительно ограничивают право на проведение забастовок", - говорится в сообщении.

После того, как к участникам демонстрации присоединились около сотни агрессивно настроенных сторонников леворадикальных взглядов, со стороны демонстрантов в полицию полетели пакеты с краской и камни. Полиция в ответ применила газ.

Напомним, 9 января в Афинах активисты уже штурмовали министерство труда. Вчера, 15 января, в стране была объявлена однодневная всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники. Тем не менее, греческий парламент проголосовал за пакет законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки исполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает право на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.