СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Подробности пока не сообщаются.
Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.
"Завершились очередные праздники, и у нас в "Укргаздобыче" вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию", - написала пресс-секретарь "Укргаздобычи" Лариса Полищук.
Напомним, 7 июля 2017 года СБУ и Генпрокуратура провели обыски в "Укргаздобыче" с выемкой документов по договорам операций гидроразрыва пласта, проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской "Белоруснефть" в течение 2016-2017 годов.
В августе ГПУ снова пришла с обысками в "Укргаздобычу".
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