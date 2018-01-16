СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обыском в "Укргаздобычу"

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?СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Фото: 24tv.ua

Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.

"Завершились очередные праздники, и у нас в "Укргаздобыче" вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию", - написала пресс-секретарь "Укргаздобычи" Лариса Полищук.

Напомним, 7 июля 2017 года СБУ и Генпрокуратура провели обыски в "Укргаздобыче" с выемкой документов по договорам операций гидроразрыва пласта, проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской "Белоруснефть" в течение 2016-2017 годов.

В августе ГПУ снова пришла с обысками в "Укргаздобычу".


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