Republic рассказал о пытках в ходе антинаркотической кампании в Чечне

"Объектами пристального внимания" сотрудников правоохранительных органов становились люди, ранее уже попадавшие в поле зрения полиции.

В 2017 году в Республике Чечня выявили 507 правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

Об этом сообщает Republic со ссылкой на источники в региональном МВД .

По данным издания, полицейские устроили в республике антинаркотические рейды, задерживали десятки людей, некоторых из них пытали и требовали признаться в употреблении или распространении наркотиков.

Как пишет Republic, только в августе 2017 года полицейские задержали около 70 человек. Эти задержания стали частью антинаркотической кампании, старт которой дал глава Чечни Рамзан Кадыров, отмечает издание.

Одним из них оказался 31-летний Магомед-Али Межидов, которого задержали 14 августа 2017 года у его дома. В жалобе в прокуратуру, копия которой есть в распоряжении издания, Межидов пишет, что 16 августа его "в очередной раз" под конвоем завели в кабинет сотрудников уголовного розыска в отделе МВД по Шалинскому району. После этого сотрудники МВД достали устройство для пыток электричеством. Этот аппарат прикрепили к большим пальцам Межидова, а на голову ему повязали олимпийку. "Я кричал, мне было очень больно. При этом оперативные сотрудники говорили, что будут пытать меня до тех пор, пока я не соглашусь подписать признание", - написал в жалобе Межидов.

Официально задержание оформили 31 августа, пишет Republic, решение об аресте суд принял 2 сентября. При этом признательные показания Межидов согласился подписать 20 августа. В отделении МВД у Межидова выяснили, где и кто в республике продает или покупает наркотики. Во время допросов, как пишет издание, задержанного избивали металлопластиковой трубой.

Вместе с Магомед-Али Межидовым задержали его старшего брата - Магомед-Сидика. Его также задержали около его дома, посадили в машину, в которой уже сидел его брат, и увезли в отделение.

"В кабинете находились несколько сотрудников, которые говорили, что у меня нет выбора, я все равно признаюсь, в противном случае мне сфабрикуют статью "террористический акт" либо привлекут за участие в незаконном вооруженном формировании (статьи 205 и 208 УК), и тогда со мной вообще можно делать все, что хочешь", - написал Магомед-Сидик Межидов в заявлении в прокуратуру.

В отделении его "обездвижили с помощью скотча и наручников" и пытали до тех пор, пока он не подписал признательные показания, пишет издание. В результате его обвинили в том, что 20 августа он продал за тысячу рублей чуть больше 16 грамм марихуаны, а его брата обвинили в хранении почти 128 грамм марихуаны.

По мнению защиты, эти уголовные дела сфальсифицированы, так как 20 августа Магомед-Али Межидов уже находился в изоляторе временного содержания. Кроме того, адвокат добилась, чтобы была проведена очная ставка. В итоге Магомед-Али Межидов опознал Халида Ахъядова, который проходит по делу свидетелем. По версии следствия, фигурант планировал продать Ахъядову наркотики. Однако Межидов утверждает, что этот человек пытал его током. Сам Ахъядов рассказал, что числится в полиции стажером с начала 2017 года.

Как пишет Republic, "объектами пристального внимания" сотрудников правоохранительных органов становились те люди, которые уже попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В частности, Магомед-Али Межидов трижды с 2016 года признавался виновным по "наркотическим" статьям.

Кроме того, издание проанализировало 67 решений чеченских судов, которые были вынесены с августа 2017 года по «наркотическим статьям» и пришло к выводу, что у всех дел есть общие черты. В материалах всех дел сказано, что фигуранты срезали и засушили несколько листов дикорастущей конопли. Полицейские находили это вещество, когда останавливали людей, чтобы проверить документы. Из-за того, что документов у людей не было, их доставляли в отделения и при обысках находили наркотики.

Все фигуранты давали признательные показания, а их дела рассматривали в особом порядке. В большинстве случаев людей заставляли записывать на камеру признательные показания. Собеседник Republic, близкий к правоохранительным органам региона, утверждает, что если задержанный отказывается говорить на камеру, то его заставляют это сделать с помощью пыток. Большинство подобных случает произошло в конце октября и начале ноября 2017 года.

"У правоохранительных органов развязаны руки, поскольку они понимают, что выполняют приказ", - сказал другой собеседник издания, близкий к правоохранительным органам. Еще один источник подчеркнул, что «практического смысла» в записях не было. Он предположил, что эти видео могли использовать для того, чтобы отчитаться перед руководством, в том числе перед Кадыровым.

В пресс-службе управления МВД по Чечне заявили, что всего было выявлено 507 наркопреступлений, возбуждено 304 уголовных дела, 213 из которых направлены в суд. В ведомстве подчеркнули, что "никаких нарушений при задержании или доставлении лиц" в полицию не выявлено, жалоб на действия сотрудников МВД не поступало. Republic направил соответствующие запросы в местное управление прокуратуры, СК и администрацию правительства Чечни.

В октябре 2016 года "Новая газета" писала, что в новостях на телеканале "Грозный" был показан сюжет о совещании Рамзана Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством, в ходе которого обсуждалась борьба с высокой смертностью на дорогах и "таблеточной" наркоманией. В частности, глава республики привел статистику нетрезвых или находящихся под воздействием наркотиков нарушителей ПДД.

Вскоре Кадыров сказал: "Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения - закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!". Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров позже заявил, что эти слова были вырваны из контекста, а "в эпизоде речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность".

Прокурор подчеркнул, что "с террористами не ведут никаких переговоров, их задерживают или уничтожают на месте в случае оказания вооруженного сопротивления, и именно в таком контексте следует воспринимать слова Кадырова".

11 января 2018 года в Чечне арестовали главу регионального отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Ему предъявили обвинение по статье 228 часть 2 (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Адвокат активиста Петр Заикин говорил, что наркотики Титиеву подбросили полицейские.

Напомним, что в июле Republic сообщил о "секретной тюрьме" ФСБ для пыток.