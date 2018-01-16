Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета

Задержание проводилось во время попытки дать взятку.

Фото: dpchas.com.ua

В Николаеве задержаны члены организованной преступной группировки под руководством заместителя главы фракции "Оппозиционного блока" горсовета.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вечером в Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал он.

Генпрокурор уточнил, что задержанные систематически в течение 2016-2017 годов осуществляли хищения бюджетных средств.

"В декабря 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. грн сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство", - написал он.

"В настоящее время задержаны пяти участников преступной группы. Пусть приснится им мультик", - добавил генпрокурор.

Напомним, что Игорь Копейка также является фигурантом расследования деятельности группировки Михаила Титова, известного криминального авторитета в Николаеве по прозвищу "Мультик". Ранее Копейка сообщал, что у него дома проводились обыски по этому делу.

Титов был задержан правоохранителями в августе прошлого года.