В Германии на треть увеличат спецназ полиции

Подразделение специального назначения GSG-9 наберет новых бойцов из-за угрозы терактов, а также получит еще одно место дислокации в Берлине.

Федеральная полиция Германии планирует увеличить численность спецподразделения GSG-9.

Об этом сообщил командир спецназа Жером Фукс, предает Deutsche Welle .

По его словам, планируется также создание второго места базирования, которое будет находиться в Берлине.

"Если вспомнить похожие теракты в Европе, то выходит, что зачастую они совершались в столицах", – пояснил Фукс. Он уточнил, что окончательное решение по поводу второго места дислокации еще не принято, но, вероятно, оно будет находится в районе Шпандау.

В настоящее время GSG-9 дислоцируется в Санкт-Августине под Бонном (Северный Рейн – Вестфалия).

Фукс не стал рассказывать подробнее о численном увеличении спецподразделения из соображений безопасности, отметив только, что участвовать в конкурсе на новые должности смогут только полицейские. "Подходящие кадры – сложная задача для GSG-9", – отметил командир.

Подразделение GSG-9 появилось в 1972 году после нападения палестинских террористов на израильскую команду во время Олимпийских игр в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян и один сотрудник полиции. С тех пор GSG-9 провело 1900 операций.