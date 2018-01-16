Против антикоррупционера Шабунина возобновили дело

Полиция возобновила дело об избиении главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным помощника народного депутата Всеволода Филимоненко и готовит новое подозрение.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПК.

"Сегодня, 15 января, в помещении Днепровского районного отделения полиции должен был состояться одновременный допрос главы Центра Противодействия Коррупции Виталия Шабунина и помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Допрос был организован по инициативе самого Филимоненко", – говорится в сообщении.

По сообщению ЦПК, Всеволод Филимоненко превратил допрос в фарс и пришел на него с "группой поддержки" – своими соратниками, которые везде ходят с ним. "Принес на допрос шоколадки и начал раздавать их всем присутствующим", – сообщила юрист Центра Противодействия Коррупции Елена Щербан.

По ее же словам, "факт подтверждения журналистской деятельности Филимоненко нужен следователем именно для инкриминирования Шабунину более тяжкой статьи уголовного кодекса".

Напомним, 16 августа Шабунину объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

Как передает издание, в документе, в частности, сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

Антикоррупционному активисту инкриминируют статью 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Вместе с тем, как сказано в пресс-релизе Центра противодействия коррупции, в ЦПК считают, что "Филимоненко побили его же сообщники для того, чтобы получить другую степень тяжести, за которую предусмотрена более серьезная ответственность".