Дипломатический квартал Кабула обстреляли ракетами
Дипломатический квартал в центре Кабула в понедельник был подвержен ракетной атаке.
Об этом сообщил заместитель спикера министра внутренних дел Нусрат Рахими, сообщает афганское агентство
По его словам, ракета приземлилась недалеко от посольства Канады. В результате инцидента жертв нет.
В то же время журналист, бывший корреспондент BBC Тахир Кадири, который находится в Кабуле, сообщил о падении двух ракет неподалеку посольств Канады и Индии. Об этом он написал в своем
По его словам, никто из сотрудников посольства Индии не пострадал.
Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как делегация Совета Безопасности ООН покинула страну после двухдневного визита в Кабул.
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