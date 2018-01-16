Дипломатический квартал Кабула обстреляли ракетами

Дипломатический квартал Кабула обстреляли ракетами

Дипломатический квартал в центре Кабула в понедельник был подвержен ракетной атаке.

Об этом сообщил заместитель спикера министра внутренних дел Нусрат Рахими, сообщает афганское агентство Tolo News.

По его словам, ракета приземлилась недалеко от посольства Канады. В результате инцидента жертв нет.

В то же время журналист, бывший корреспондент BBC Тахир Кадири, который находится в Кабуле, сообщил о падении двух ракет неподалеку посольств Канады и Индии. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, никто из сотрудников посольства Индии не пострадал.

Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как делегация Совета Безопасности ООН покинула страну после двухдневного визита в Кабул.




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