Дипломатический квартал Кабула обстреляли ракетами

Дипломатический квартал в центре Кабула в понедельник был подвержен ракетной атаке.

Об этом сообщил заместитель спикера министра внутренних дел Нусрат Рахими, сообщает афганское агентство Tolo News .

По его словам, ракета приземлилась недалеко от посольства Канады. В результате инцидента жертв нет.

В то же время журналист, бывший корреспондент BBC Тахир Кадири, который находится в Кабуле, сообщил о падении двух ракет неподалеку посольств Канады и Индии. Об этом он написал в своем Twitter .

По его словам, никто из сотрудников посольства Индии не пострадал.