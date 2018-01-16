Международные эксперты будут привлекаться к отбору судей в Антикоррупционный суд - депутат

Законопроект об Антикоррупционном суде 16 января будет включен в дневной порядок сессии, и к отбору судей будут привлекаться международные эксперты.

Об этом сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент ГолосUA.

«Президент внес законопроект про антикоррупционный суд и этот законопроект завтра (16 января) будет включен в дневной порядок сессии (это согласно процедуре). Та группа экспертов, которая принимала участие в его разработке (это и представители международных организаций, которые были причастны к созданию НАБУ, а также которых на постоянной основе привлекают ОБСЕ и другие международные организации) посетили заседание всех фракций и комитетов парламента. Они четко показали, каким образом создавался этот законопроект, какие его ключевые принципы», - заявил депутат.

По словам А. Герасимова, данный законопроект абсолютно соответствует рекомендациям Венецианской комиссии

«Мы будем просить международных экспертов привлекаться к отбору судей в антикоррупционный суд. Давайте не забывать, что Украина это суверенное государство. И в конституции Украины четко прописано, что судейский корпус должен выбираться украинской стороной. И если мы не будем учитывать рекомендаций Венецианской комиссии, которая тоже на этом акцентировала внимание и говорила, что мы должны быть очень осторожны, чтобы привлечение международных экспертов не нарушало Конституции, это конструкция как раз в законе найдена. Она и соответствует Конституции, и разрешает привлечь международных экспертов», - отметил он.

Напомним, в эфире "Украинского радио" глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти активнее бороться с коррупцией в стране, в том числе создать в ближайшее время Антикоррупционный суд.

"На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией. Это укрепление новых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционное бюро, Национального агентства, а также срочное создание Антикоррупционного суда, на чем настаивает Венецианская комиссия".

Кроме того, Мингарелли напомнил об обязательстве Украины немедленно отменить требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы.

Ранее сообщалось, что законопроект №6011 "Об антикоррупционных судах" был зарегистрирован в Раде в феврале 2017 года. Но парламент неоднократно пытался снять с рассмотрения депутатский законопроект, чтобы Президент Петр Порошенко мог подать свой, но каждый раз не хватало голосов.

Позже Порошенко призвал спикера парламента Андрея Парубия создать рабочую группу по наработке законопроекта об Антикоррупционном суде, а также выдвинул Раде ультиматум: если до 11 декабря не будет прогресса по Антикоррупционному суду, он внесет свой законопроект.

23 декабря 2017 года Порошенко внес в ВР проект закона об Антикоррупционном суде. 26 декабря текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде опубликовали на сайте Верховной Рады.

В законопроекте отмечается, что на должность судьи Высшего антикоррупционного суда претендент избирается на конкурсе, им может быть назначен гражданин Украины в возрасте не менее 35 лет, со стажем работы в должности судьи не менее 5 лет, с ученой степенью в области права или проработав в научной отрасли не менее 7 лет, с адвокатским опытом.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.