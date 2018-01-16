Апелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию Онищенко

В декабре Испания начала процедуру экстрадиции украинского экс-нардепа.

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Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции о незаконности действий НАБУ при подготовке запроса на экстрадицию народного депутата Александра Онищенко.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, передает Радио Свобода.

В декабре прошлого года Соломенский райсуд Киева суд удовлетворил жалобу адвоката Онищенко и признал действия детектива НАБУ по направлению запроса об экстрадиции незаконными. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение.

В начале декабря в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Испания начала процедуру экстрадиции Александра Онищенко.

Напомним, 13 ноября суд в Испании решил не арестовывать и не экстрадировать в Украину Онищенко.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности компаний, близких к депутату Онищенко, при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.