Апелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию Онищенко

В декабре Испания начала процедуру экстрадиции украинского экс-нардепа.

Апелляционный суд признал законной подготовку запроса на экстрадицию Онищенко
Фото: detector.media

Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции о незаконности действий НАБУ при подготовке запроса на экстрадицию народного депутата Александра Онищенко.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, передает Радио Свобода.

В декабре прошлого года Соломенский райсуд Киева суд удовлетворил жалобу адвоката Онищенко и признал действия детектива НАБУ по направлению запроса об экстрадиции незаконными. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение.

В начале декабря в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Испания начала процедуру экстрадиции Александра Онищенко.

Напомним, 13 ноября суд в Испании решил не арестовывать и не экстрадировать в Украину Онищенко.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности компаний, близких к депутату Онищенко, при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
В армии отрицают, что начали подготовку операторов JavelinВ армии отрицают, что начали подготовку операторов Javelin
ВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИВСУ начинают подготовку операторов Javelin – СМИ
Онищенко хочет отсудить у Al Jazeera $20 миллионовОнищенко хочет отсудить у Al Jazeera $20 миллионов
Суд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в КняжичахСуд признал незаконным увольнение главного подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах
Апелляционный суд подтвердил арест соратника Саакашвили ДангадзеАпелляционный суд подтвердил арест соратника Саакашвили Дангадзе
Суд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратурыСуд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры
Сытник после возвращения из США встретился с Луценко, генпрокурор признал ошибкой публичное сведение счетовСытник после возвращения из США встретился с Луценко, генпрокурор признал ошибкой публичное сведение счетов
УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»
Швейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зимеШвейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зиме
Канцлер Германии признала ошибки на годовщину терактовКанцлер Германии признала ошибки на годовщину терактов
Последние новости
Подгружаем последние новости