Подозреваемого в махинациях замглавы Запорожского облсовета оставили в должности

Владислав Марченко находится под частичным домашним арестом.

Подозреваемого в махинациях замглавы Запорожского облсовета оставили в должности
Фото: mail.ru

Апелляционный суд Харьковской области отклонил жалобу прокурора и оставил в должности заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко, который является подозреваемым по уголовному делу.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, передает Укринформ.

"Суд рассмотрел апелляцию прокурора, которая подана на постановление следователя судьи Червонозаводского райсуда Харькова от 28 декабря 2017 года об отказе в отстранении от должности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Суд взял во внимание ходатайство участников процесса и заслушал объяснения сторон уголовного производства", - отметила Бондаренко.

По ее словам, по результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения.

"Таким образом, постановление следователя судьи Червонозаводского райсуда Харькова об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об отстранении Марченко от должности в пределах срока досудебного расследования осталось без изменений", - сказала Бондаренко.

Как сообщалось, 11 января Апелляционный суд Харьковской области оставил под домашним арестом братьев Марка и Владислава Марченко - фигурантов дела о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Причем лидер областной организации партии "Объединение "Самопомощь", замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко суд поместил под частичный домашний арест, чтобы он смог выполнять депутатские обязанности.

Третьему фигуранту - руководителю одного из коммунальных предприятий г. Мелитополь Олегу Брезанову - объявлено о подозрении в деле.

Напомним, 21 декабря харьковская прокуратура провела 30 обысков у запорожских чиновников. Генпрокуррор Луценко пояснил, что дело касается депутата облсовета и его брата, которые с помощью влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн гривен) и школьные спортплощадки (84 млн гривен) с заранее определенным победителем.

22 декабря Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины.


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