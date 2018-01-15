Власти Ирана освободили 440 арестованных во время протестов

Власти Ирана освободили 440 человек, арестованных во время антиправительственных протестов.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранских судебных чиновников.

Агентстов напоминает, что демонстрации, которые начались в конце декабря, охватили более 80 иранских городов и привели к 25 погибшим. Сначала протесты были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, однако впоследствии участники акций начали выражать недовольство правительством и духовным руководством страны.

Иранские судебные чиновники официально объявляли об аресте приблизительно 1000 человек по всей стране, однако, по некоторым данным, их число может достигать 3700 человек. Несколько человек скончались в заключении, в связи с чем правозащитники призывали к проведению независимых расследований. При этом иранские власти подтвердили смерть лишь двух арестованных, заявив, что они совершили самоубийство.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади (Abbas Jafari Dolatabadi) заявил, что большинство арестованных — молодые люди в возрасте 18-35 лет из бедных семей.