Власти Ирана освободили 440 арестованных во время протестов

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Власти Ирана освободили 440 человек, арестованных во время антиправительственных протестов.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранских судебных чиновников.

Агентстов напоминает, что демонстрации, которые начались в конце декабря, охватили более 80 иранских городов и привели к 25 погибшим. Сначала протесты были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, однако впоследствии участники акций начали выражать недовольство правительством и духовным руководством страны.

Иранские судебные чиновники официально объявляли об аресте приблизительно 1000 человек по всей стране, однако, по некоторым данным, их число может достигать 3700 человек. Несколько человек скончались в заключении, в связи с чем правозащитники призывали к проведению независимых расследований. При этом иранские власти подтвердили смерть лишь двух арестованных, заявив, что они совершили самоубийство.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади (Abbas Jafari Dolatabadi) заявил, что большинство арестованных — молодые люди в возрасте 18-35 лет из бедных семей.

В минувшую пятницк, 12 января, США ввели санкции в отношении 14 иранских граждан и организаций в связи с нарушением прав человека и за поддержку иранской ядерной программы.


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