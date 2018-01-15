В ЕС начала работу группа экспертов по борьбе с фейками
При этом никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".
В Брюсселе в понедельник, 15 января, начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете, передает Немецкая волна.
Комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль заявила, что необходимо разработать механизмы, позволяющие выявлять недостоверные сведения и ограничивать их распространение. По ее словам, скорость, с которой распространяется ложная информация, вредит демократии и негативно отражается на репутации СМИ.
При этом неприкосновенными остаются свобода мнений и право на доступ к информации, сказала Габриэль, отметив, что никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".
Экспертная группа состоит из 40 человек - специалистов в области соцсетей, журналистов, представителей гражданского общества и ученых. Ее возглавила юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг. Специалисты будут собирать и изучать только те фейковые новости, которые не являются противозаконными, поскольку для остальных ложных сообщений имеется достаточно правовых инструментов на европейском и национальном уровнях, отмечает агентство epd. В ближайшие недели эксперты подготовят предложения, которые лягут в основу дальнейших действий Еврокомиссии.
В прошлом году Еврокомиссия начала проводить общественные консультации на тему фейковых новостей. В ближайшем будущем Брюссель планирует провести опрос граждан в странах ЕС на эту тему. Опираясь на полученные данные, весной текущего года Еврокомиссия представит свою стратегию действий в борьбе с фейковыми новостями.
Напомним, накануне сообщалось, что Эстония увеличила расходы на борьбу с пропагандой более чем в 13 раз.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.01.2018 18:38