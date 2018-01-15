В ЕС начала работу группа экспертов по борьбе с фейками

При этом никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".

В ЕС начала работу группа экспертов по борьбе с фейками
Фото: Misanec.ru

В Брюсселе в понедельник, 15 января, начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете, передает Немецкая волна.

Комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль заявила, что необходимо разработать механизмы, позволяющие выявлять недостоверные сведения и ограничивать их распространение. По ее словам, скорость, с которой распространяется ложная информация, вредит демократии и негативно отражается на репутации СМИ.

При этом неприкосновенными остаются свобода мнений и право на доступ к информации, сказала Габриэль, отметив, что никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".

Экспертная группа состоит из 40 человек - специалистов в области соцсетей, журналистов, представителей гражданского общества и ученых. Ее возглавила юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг. Специалисты будут собирать и изучать только те фейковые новости, которые не являются противозаконными, поскольку для остальных ложных сообщений имеется достаточно правовых инструментов на европейском и национальном уровнях, отмечает агентство epd. В ближайшие недели эксперты подготовят предложения, которые лягут в основу дальнейших действий Еврокомиссии.

В прошлом году Еврокомиссия начала проводить общественные консультации на тему фейковых новостей. В ближайшем будущем Брюссель планирует провести опрос граждан в странах ЕС на эту тему. Опираясь на полученные данные, весной текущего года Еврокомиссия представит свою стратегию действий в борьбе с фейковыми новостями.

Напомним, накануне сообщалось, что Эстония увеличила расходы на борьбу с пропагандой более чем в 13 раз.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
Германия сократит число военных участвующих в борьбе с ИГИЛГермания сократит число военных участвующих в борьбе с ИГИЛ
В зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирияВ зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирия
Штаб АТО насчитал четыре обстрела с начала сутокШтаб АТО насчитал четыре обстрела с начала суток
Военные сбили второй беспилотник на Донбассе с начала перемирияВоенные сбили второй беспилотник на Донбассе с начала перемирия
Меркель начала новые коалиционные переговорыМеркель начала новые коалиционные переговоры
Начальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволенНачальник Львовского облуправления юстиции, требовавший при приеме на работу спеть "Лента за лентой", уволен
С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУС начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ
Канада начала председательство в "Большой семерке"Канада начала председательство в "Большой семерке"
Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)
МИД Украины «принял на работу» кота (ФОТО)МИД Украины «принял на работу» кота (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости