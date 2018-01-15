В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства
Расшифрованы телефонные разговоры доказывают, что украинский военный перешел на сторону "ДНР".
Шевченковский суд Киева приобщил к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков, очередную серию доказательств, передает "5 канал".
Рречь идет о расшифрованных телефонных разговорах. По утверждению прокурора, они доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны.
Сторона обвинения утверждает, что в части разговоров Иван Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных он просто упоминается. Сам подсудимый и его защита обвинения отвергают. Кроме того, Безъязыков попросил охрану для его семьи. По мнению подсудимого, им грозит опасность.
Обвинение заявляет, что с августа 2014-го по июль 2016 года, во время пребывания в плену боевиков, Безъязыков стал членом террористической "ДНР" и работал в "разведывательном управлении" вооруженного формирования.
"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попытки боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", - отметил адвокат Олег Веремеенко.
Прокурор Олег Пересада по этому поводу заявил, что из расшифрованных разговоров следует, что Безъязыков не был военнопленным.
"Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", - прокомментировал он.
Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.
Как сообщалось, в декабре суд продлил меру пресечения Безъязыкову еще на два месяца - до 11 февраля.
Напомним, Безъязыков попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ. 14 декабря Безъязыков был арестован без определения размера залога. На суде он заявил, что участвовал в инсценировке боевиков, поскольку опасался за свою жизнь.
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Политика
15.01.2018 17:08