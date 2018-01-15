Глава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств

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В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства, передает Европейская правда.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках», — сказал Сийярто.

«Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании», — добавил министр.

Напомним, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины «Об образовании».

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычных меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – «абсолютно однозначно», и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа «Венецианки» ясно, что «правильное решение» – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона «Об образовании».


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