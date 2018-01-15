Глава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств
В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.
Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства, передает
«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках», — сказал Сийярто.
«Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании», — добавил министр.
Напомним, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины «Об образовании».
Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычных меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.
Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – «абсолютно однозначно», и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.
По словам Сийярто, из документа «Венецианки» ясно, что «правильное решение» – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона «Об образовании».
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