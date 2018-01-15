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СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки В Харькове сотрудники СБУ разоблачили на систематическом вымогании взяток группу патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Так, действующие работники управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси. Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере 20 тыс. гривен. Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

golos.ua

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