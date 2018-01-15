МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины

МВФ

Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, копия которого есть в распоряжении «Европейской правды«.

Письмо адресовано Игорю Райнину, главе администрации президента Украины, однако его копии отправлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.

В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

«Подача президентом законопроекта о АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии», — говорится в письме.

Письмо на трех страницах объясняет, почему такой закон не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разбиты на три группы — о процедуре отбора судей, о положениях закона, направленных на торможение создания АКС, а также о юрисдикции суда. Всего в документе — 9 системных замечаний.

«Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда», — говорится в письме. «Юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции НАБУ и САП», — настаивает также МВФ.

Наибольший блок претензий связан с вопросом отбора судей — в фонде требуют, чтобы в АП выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных доноров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

«Роль общественного совета международных экспертов должна быть решающей, а не просто совещательной (как в президентском проекте)… Отрицательное решение совета относительно кандидата должно быть обязывающим для Высшей квалификационной комиссии судей», — говорится в письме МВФ. Также Фонд настаивает, что в состав Совета должны быть включены не только международные организации, но также представители доноров, «в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

«Создание и запуск Антикоррупционного суда — ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня… Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии», — говорится в документе.


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