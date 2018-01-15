Польские новые корабли назовут именами украинских городов

Польские новые корабли назовут именами украинских городов

Польская государственная судоходная компания планирует назвать корабли, заказанные на китайской верфи, именами бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Radio Szczecin".

Отмечается, что первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн. Дальнейшие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

"Мы меняем названия кораблей, которые в основном уже готовы и находятся на китайских верфях. Мы постепенно восстанавливаем названия. Для западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели названия бывших польских городов на восточных приграничных землях ", - сообщил менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

По мнению Бжезицкого, новые названия кораблей не будут противоречивыми в политическом плане.

"Речь идет о пяти единицах, первым будет" Львов ". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет", - говорит Бжезицкий.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательстваВ деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства
Глава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинствГлава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств
Международная коалиция во главе с США разместит в Сирии новые "силы безопасности"Международная коалиция во главе с США разместит в Сирии новые "силы безопасности"
Украинские корабли в Крыму показали на видеоУкраинские корабли в Крыму показали на видео
Канада ввела новые санкции против КНДРКанада ввела новые санкции против КНДР
Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном мореАвиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море
На КП "Кучурган" гражданин Молдовы напал на украинских пограничниковНа КП "Кучурган" гражданин Молдовы напал на украинских пограничников
«Пусть приедут и заберут»: Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма«Пусть приедут и заберут»: Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из Крыма
Британские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителейБританские инструкторы приступили к подготовке украинских военных правоохранителей
Меркель начала новые коалиционные переговорыМеркель начала новые коалиционные переговоры
Последние новости
Подгружаем последние новости