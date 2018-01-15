Польские новые корабли назовут именами украинских городов

Польская государственная судоходная компания планирует назвать корабли, заказанные на китайской верфи, именами бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов".

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на "Radio Szczecin".

Отмечается, что первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн. Дальнейшие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

"Мы меняем названия кораблей, которые в основном уже готовы и находятся на китайских верфях. Мы постепенно восстанавливаем названия. Для западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели названия бывших польских городов на восточных приграничных землях ", - сообщил менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

По мнению Бжезицкого, новые названия кораблей не будут противоречивыми в политическом плане.

"Речь идет о пяти единицах, первым будет" Львов ". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет", - говорит Бжезицкий.