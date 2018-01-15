Мадрид сохранит прямое управление над Каталонией, если переизберут Пучдемона

Мадрид сохранит прямое управление над Каталонией, если переизберут Пучдемона

Мадрид продолжит прямое управление над Каталонией, если Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства.

Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Pais.

Рахой признал в понедельник, что Народная партия наделала ошибок в Каталонии, однако утверждает, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны, удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.

"Мы, как партия (Народная партия), совершили ошибки, мы признаем их, и мы должны учиться у них", - сказал глава правительства во время собрания партии.

"Реакция властей привела к ситуации, которая оказалась хорошей для Испании, хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии", - добавил он.

По словам Рахоя, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность.

Однако этого не случится в случае переизбрания лидера партии "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.




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