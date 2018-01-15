Мадрид сохранит прямое управление над Каталонией, если переизберут Пучдемона

Мадрид продолжит прямое управление над Каталонией, если Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства.

Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Pais.

Рахой признал в понедельник, что Народная партия наделала ошибок в Каталонии, однако утверждает, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны, удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.

"Мы, как партия (Народная партия), совершили ошибки, мы признаем их, и мы должны учиться у них", - сказал глава правительства во время собрания партии.

"Реакция властей привела к ситуации, которая оказалась хорошей для Испании , хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии", - добавил он.

По словам Рахоя, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность.

Однако этого не случится в случае переизбрания лидера партии "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании .

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.