Мадрид сохранит прямое управление над Каталонией, если переизберут Пучдемона
Мадрид продолжит прямое управление над Каталонией, если Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства.
Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает
Рахой признал в понедельник, что Народная партия наделала ошибок в Каталонии, однако утверждает, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны, удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.
"Мы, как партия (Народная партия), совершили ошибки, мы признаем их, и мы должны учиться у них", - сказал глава правительства во время собрания партии.
"Реакция властей привела к ситуации, которая оказалась хорошей для Испании, хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии", - добавил он.
По словам Рахоя, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность.
Однако этого не случится в случае переизбрания лидера партии "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.
21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
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Политика
15.01.2018 16:56