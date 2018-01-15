На Шри-Ланке женщинам разрешили, а затем запретили покупать алкоголь

Власти Шри-Ланки готовятся к выборам.

Фото: zn.ua

Власти Шри-Ланки решили вернуть недавно отмененный закон, запрещающий женщинам покупать спиртное, а также запрещающий им работать в магазинах, специализирующихся на продаже алкоголя.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Соответствующий запрет впервые был введен в 1955 году. На прошлой неделе министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира его отменил.

"Я поговорил с министром финансов, премьер-министром и еще несколькими министрами и попросил их немедленно отменить циркуляр. Цтркуляр будет отозван с завтрашнего дня", - заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена на встрече с избирателями в воскресенье, 14 января.

В министерстве финансов пояснили, что запрет был снят из-за того, что туристическая индустрия настаивала на том, чтобы женщины-туристы могли покупать алкоголь. Этот шаг раскритиковали оппозиционные парламентарии, заявившие, что он нанесет ущерб буддистским ценностям Шри-Ланки. Буддисты составляют около 70% 21-миллионного населения островного государства.

10 февраля на Шри-Ланке пройдут выборы в местные органы власти.