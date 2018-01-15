На Шри-Ланке женщинам разрешили, а затем запретили покупать алкоголь

Власти Шри-Ланки готовятся к выборам.

На Шри-Ланке женщинам разрешили, а затем запретили покупать алкоголь
Фото: zn.ua

Власти Шри-Ланки решили вернуть недавно отмененный закон, запрещающий женщинам покупать спиртное, а также запрещающий им работать в магазинах, специализирующихся на продаже алкоголя.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Соответствующий запрет впервые был введен в 1955 году. На прошлой неделе министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира его отменил.

"Я поговорил с министром финансов, премьер-министром и еще несколькими министрами и попросил их немедленно отменить циркуляр. Цтркуляр будет отозван с завтрашнего дня", - заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена на встрече с избирателями в воскресенье, 14 января.

В министерстве финансов пояснили, что запрет был снят из-за того, что туристическая индустрия настаивала на том, чтобы женщины-туристы могли покупать алкоголь. Этот шаг раскритиковали оппозиционные парламентарии, заявившие, что он нанесет ущерб буддистским ценностям Шри-Ланки. Буддисты составляют около 70% 21-миллионного населения островного государства.

10 февраля на Шри-Ланке пройдут выборы в местные органы власти.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
Одесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кориОдесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори
Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровожденияСаудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну без мужского сопровождения
В Эфиопии запретили иностранцам усыновлять детейВ Эфиопии запретили иностранцам усыновлять детей
Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в ИталииСыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии
Нардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млнНардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млн
Оккупационные власти Крыма запретили въезд 30 таксистам, которые возят пассажиров на полуостров
Авакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслетАвакову младшему вернули загранпаспорт и разрешили не носить электронный браслет
В Украине запретили популярное лекарствоВ Украине запретили популярное лекарство
РоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в УкраинуРоSSийскому военному из СЦКК на три года запретили въезд в Украину
Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ разговаривать с жителями оккупированной ГорловкиБоевики запретили наблюдателям ОБСЕ разговаривать с жителями оккупированной Горловки
Последние новости
Подгружаем последние новости