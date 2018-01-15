Македония ратифицировала исторический договор о дружбе Болгарией

Страны отказались от территориальных претензий друг к другу.

Македония ратифицировала исторический договор о дружбе Болгарией
Парламент Македонии
Фото: Wikipedia

Парламент Македонии ратифицировал договор о дружбе Болгарией, который призван ослабить историческое соперничество в регионе из-за давних этнических и территориальных споровы.

Об этом сообщает македонское агентство МИА.

Согласно договору, обе страны отказались от территориальных претензий друг к другу, и Болгария обязалась поддерживать заявки Македонии на вступление в Евросоюз и НАТО.

Соглашение также призывает "объективно" пересмотреть общую историю, что может привести к пересмотру школьных учебников. Болгария ранее также ратифицировала этот пакт.

Историческое соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами подписали в августе 2017 года. Документ стал результатом 18-летних усилий нескольких правительств.

Македония и Болгария имеют немало культурных и лингвистических сходств, однако сохраняют разное видение общей истории XIX века, когда болгарские националисты провозгласили подчиненную Османской империи Македонию частью Болгарии.

Кроме того, Болгария не признавала македонский язык. Обе страны обвиняли друг друга в нарушении прав меньшинств по обе стороны границы.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Македония ради примирения с Грецией готова "отдать" Александра Великого.


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