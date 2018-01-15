Дело четверых бывших "беркутовцев" о нападении на Автомайдан передали в суд

Указанные лица долгое время находились в розыске и в прошлом году были задержаны.

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Генеральная прокуратура передала в суд обвинение четверых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в нападении на активистов Автомайдана в Киеве 23 января 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Департаментом специальных расследований направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 4 бывших сотрудников столичного спецподразделения милиции "Беркут", которые длительное время находились в розыске и в прошлом году были задержаны по подозрению в превышении власти и избиении 18 активистов общественного движения «Автомайдан» и посторонних граждан в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского в Киеве , что также сопровождалось повреждением их автомобилей", - говорится в сообщении.

Указанным лицам также инкриминируются служебные подделки официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний против активистов.

Напомним, в ноябре прошлого года суд оставил под арестом пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.