В Сенате США обвиняют Трампа в сталинизме

Трамп

Американский сенатор Джефф Флек заявил, что намерен обратиться в Сенат с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина «враг народа».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NBC News.

Флек напомнил, что эту фразу использовал Иосиф Сталин.

«Когда политик называет любую прессу, его не устраивает, «фейковыми СМИ», то как раз этот человек должен вызвать подозрения, а не пресса», — заявил сенатор.

Он добавил, что подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент использует слова, которые использовал Сталин для обозначения своих врагов.

Ранее Дональд Трамп в одном из своих твитов назвал ряд медиа врагами американского народа.


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