В Сенате США обвиняют Трампа в сталинизме
Американский сенатор Джефф Флек заявил, что намерен обратиться в Сенат с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина «враг народа».
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Флек напомнил, что эту фразу использовал Иосиф Сталин.
«Когда политик называет любую прессу, его не устраивает, «фейковыми СМИ», то как раз этот человек должен вызвать подозрения, а не пресса», — заявил сенатор.
Он добавил, что подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент использует слова, которые использовал Сталин для обозначения своих врагов.
Ранее Дональд Трамп в одном из своих твитов назвал ряд медиа врагами американского народа.
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15.01.2018 16:10