Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц

Получить наградное оружие можно будет только один раз.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Министерство обороны будет награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедшим с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр обороны Степан Полторак.

"Выступил с инициативой и подписал соответствующий Приказ Минобороны (№617) ограничить себя в праве награждать знаком «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» гражданских лиц. Отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды. Согласно Приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз", - написал министр.

Он также отметил, что такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены оружием.

Ранее получить наградное оружие мог любой человек, имеющий право на его приобретение и использование.

Напомним, в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД наградного оружия гражданским лицам.

В марте 2016 года президент наградил именным оружием, тренера сборной Украины по футболу, а также президента ФФУ.