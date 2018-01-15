Бельгия подняла истребители на перехват роSSийских самолетов

Британские истребители вылетали для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков.

Бельгия подняла истребители на перехват роSSийских самолетов
Фото: aroundtheworldineightywaves.com

Два бельгийских истребителя F-16 были подняты сегодня утром для сопровождения двух роSSийских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.

Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на военный источник.

Согласно сообщению, бельгийские истребители приблизились к роSSийским Ту-160. Больше информации не приводится.

Бельгия с прошлого четверга, 11 января, отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.

Кроме того, Минобороны Великобритании сегодня сообщили о вылете двух британских истребителей с шотландской авиабазы Лоссимут для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков, сообщает агентство Рейтер.

По данным оборонного ведомства, два роSSийских бомбардировщика Ту-160 были перехвачены над Северным морем между Данией и Нидерландами.

Как сообщалось ранее сегодня, власти ОАЭ обвинили Катар в перехвате их пассажирского самолета.


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