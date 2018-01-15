Бельгия подняла истребители на перехват роSSийских самолетов
Британские истребители вылетали для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков.
Два бельгийских истребителя F-16 были подняты сегодня утром для сопровождения двух роSSийских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.
Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на военный источник.
Согласно сообщению, бельгийские истребители приблизились к роSSийским Ту-160. Больше информации не приводится.
Бельгия с прошлого четверга, 11 января, отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.
Кроме того, Минобороны Великобритании сегодня сообщили о вылете двух британских истребителей с шотландской авиабазы Лоссимут для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков, сообщает агентство Рейтер.
По данным оборонного ведомства, два роSSийских бомбардировщика Ту-160 были перехвачены над Северным морем между Данией и Нидерландами.
Как сообщалось ранее сегодня, власти ОАЭ обвинили Катар в перехвате их пассажирского самолета.
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Политика
15.01.2018 13:17