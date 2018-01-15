Из-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсы

В понедельник 15 января в столице Ливии Триполи в районе аэропорта Митига вспыхнули столкновения, что привело к приостановке всех авиарейсов.

Об этом сообщает Reuters .

«В аэропорту Митига заявили, что все рейсы были приостановлены до дальнейшего уведомления», - информирует агентство.

Отмечается, что борьба вспыхнула между «Специальной сдерживающей силой» (RADA), действующей как антикриминальное и антитеррористическое подразделение, а также контролирующей аэропорт Митига и большую тюрьму рядом с ним, и конкурирующей группой, дислоцированной в районе Таджоро в Триполи.

Как сообщается, из центра столицы можно было слышать звуки стрельбы из оружия тяжелого калибра.