Из-за вооруженного столкновения в районе аэропорта в столице Ливии отменили авиарейсы
В понедельник 15 января в столице Ливии Триполи в районе аэропорта Митига вспыхнули столкновения, что привело к приостановке всех авиарейсов.
Об этом сообщает
«В аэропорту Митига заявили, что все рейсы были приостановлены до дальнейшего уведомления», - информирует агентство.
Отмечается, что борьба вспыхнула между «Специальной сдерживающей силой» (RADA), действующей как антикриминальное и антитеррористическое подразделение, а также контролирующей аэропорт Митига и большую тюрьму рядом с ним, и конкурирующей группой, дислоцированной в районе Таджоро в Триполи.
Как сообщается, из центра столицы можно было слышать звуки стрельбы из оружия тяжелого калибра.
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