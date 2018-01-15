Администрация президента ответила на критику МВФ законопроекта об Антикоррупционном суде
"Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями "Венецианской комиссии" и должен обсуждаться в Раде".
Внесенный президентом Петром Порошенко в Верховную Раду законопроект о "Высшем антикоррупционном суде" разработан в соответствии с рекомендациям Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианской комиссии") и все его положения должны обсуждаться в парламенте.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации президента в ответ на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.
"Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии относительно тех или иных норм должны происходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - говорится в сообщении.
Также в Администрации отмечают, что Порошенко неоднократно подчеркивал, что у руководства государства есть политическая воля для создания независимого Антикоррупционного суда.
Так АП ответила на вопрос о подлинности обнародованного письма МВФ, реакции Президента и дальнейших запланированных шагах. В частности, агентство интересовалось, готова ли администрация к сотрудничеству с МВФ для пересмотра внесенной редакции.
Напомним, издание "Европейская правда" опубликовало письмо главы миссии МВФ в Украине главе Администрации Игорю Райнину и его заместителям Алексею Филатову и Дмитрию Шимкиву от 11 января с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде.
В письме говорится, что ряд положений законопроекта являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям "Венецианской комиссии". При этом МВФ выражает готовность помочь Администрации пересмотреть законопроект.
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