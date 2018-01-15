Луценко в среду отчитается о ходе спецконфискации
Он расскажет, "сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать".
Генеральный прокурор Юрий Луценко 17 января примет участие в работе комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
Он отчитается о ходе специальной конфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
На согласительном совете парламента в понедельник руководитель комитета Сергей Пашинский заявил, что Луценко должен сказать, "сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать".
Заседания комитетов по средам проходят во второй половине дня, после утреннего пленарного заседания.
Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera обнародовала 95-страничный текст решения Краматорского районного суда о спецконфискации от 28 марта 2017 года, который был засекречен как содержащий государственную тайну.
По мнению ряда наблюдателей, официальное подтверждение подлинности документа даст возможность юрлицам, у которых были конфискованы деньги, обжаловать приговор в международных судах.
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