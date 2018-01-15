Выходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГ

Германия_ЕС

Среди вновь прибывших в ФРГ поздних переселенцев количественно лидируют выходцы из Казахстана и РоSSии. На третьем месте — Украина.

Об этом сообщает DW со ссылкой на директора лагеря приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР Гайнриха Герншемайера и dpa.

«На третьем месте теперь стоит Украина», — отметил Герншемайер. У многих из новоприбывших есть образование, прибавил он.

Максимальное число этнических немцев — поздних переселенцев прибыло в Германию в 1990 году — 400 тысяч человек. Минимальное в 2012-м — 1800 репатриантов. С тех пор число поздних переселенцев постоянно росло.

К этому, в частности, привели изменения в законодательстве, которые значительно упростили въезд в страну с целью воссоединения семей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем число поздних переселенцев из стран постсоветского пространства продолжит расти.

За 2017 год расположенный в земле Нижняя Саксония единственный в ФРГ лагерь приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР зарегистрировал 7134 репатриантов — на 500 больше, чем в 2016-м.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Является ли новый глава МИД Польши причиной для «осторожной» радости Украины?Является ли новый глава МИД Польши причиной для «осторожной» радости Украины?
На телемарафоне в Литве собрали €80 тысяч для УкраиныНа телемарафоне в Литве собрали €80 тысяч для Украины
Саакашвили собрался искать "300 спартанцев" в регионах УкраиныСаакашвили собрался искать "300 спартанцев" в регионах Украины
Должность посла Украины вакантна в 17 странахДолжность посла Украины вакантна в 17 странах
Какая техника была в Крыму на момент аннексии: командующий ВМС Украины уличил Путина во лжиКакая техника была в Крыму на момент аннексии: командующий ВМС Украины уличил Путина во лжи
Гонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из УкраиныГонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из Украины
Командующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного КрымаКомандующий ВМС Украины прокомментировал предложение фюрера РФ вернуть военную технику из аннексированного Крыма
Глава "Пациентов Украины" стала заместителем министра здравоохраненияГлава "Пациентов Украины" стала заместителем министра здравоохранения
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Премьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из УкраиныПремьер Польши опять заговорил о десятках тысяч беженцев из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости