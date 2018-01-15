Выходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГ

Среди вновь прибывших в ФРГ поздних переселенцев количественно лидируют выходцы из Казахстана и РоSSии. На третьем месте — Украина.

Об этом сообщает DW со ссылкой на директора лагеря приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР Гайнриха Герншемайера и dpa.

«На третьем месте теперь стоит Украина», — отметил Герншемайер. У многих из новоприбывших есть образование, прибавил он.

Максимальное число этнических немцев — поздних переселенцев прибыло в Германию в 1990 году — 400 тысяч человек. Минимальное в 2012-м — 1800 репатриантов. С тех пор число поздних переселенцев постоянно росло.

К этому, в частности, привели изменения в законодательстве, которые значительно упростили въезд в страну с целью воссоединения семей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем число поздних переселенцев из стран постсоветского пространства продолжит расти.