Выходцы из Украины занимают третье место среди переселенцев в ФРГ
Среди вновь прибывших в ФРГ поздних переселенцев количественно лидируют выходцы из Казахстана и РоSSии. На третьем месте — Украина.
Об этом сообщает
«На третьем месте теперь стоит Украина», — отметил Герншемайер. У многих из новоприбывших есть образование, прибавил он.
Максимальное число этнических немцев — поздних переселенцев прибыло в Германию в 1990 году — 400 тысяч человек. Минимальное в 2012-м — 1800 репатриантов. С тех пор число поздних переселенцев постоянно росло.
К этому, в частности, привели изменения в законодательстве, которые значительно упростили въезд в страну с целью воссоединения семей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем число поздних переселенцев из стран постсоветского пространства продолжит расти.
За 2017 год расположенный в земле Нижняя Саксония единственный в ФРГ лагерь приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР зарегистрировал 7134 репатриантов — на 500 больше, чем в 2016-м.
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