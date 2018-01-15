Бывший топ-милиционер Запорожья объявлен в розыск за присвоение коллекции оружия
Ему сообщили о подозрении по ст.191 УК Украины.
Прокуратура Запорожской области сообщила одному из бывших начальников областного главка МВД о подозрении в ограблении коллекционера оружия Леонида Петрашина. Как сообщается на сайте прокуратуры, дело квалифицировано по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, подозреваемый объявлен в розыск.
Местное издание IP News пишет, что речь идет о бывшем первом заместителе начальника областной милиции полковнике Виктором Козицким.
Ограбление произошло в 2010 году. Коллекционера привезли на допрос в ГУ МВД в Запорожской области, а в это время всю его коллекцию сложили в мешки и увезли в неизвестном направлении. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело по статье 263 УК - незаконное хранение оружия. Прокуратура сообщает, что коллекция была оценена в 30 млн гривен.
В 2014 году Петрашин увидел оружие из своей коллекции в телевизионной передаче с места жительства бывшего генерального прокурора Пшонки.
Сейчас идет досудебное расследование, устанавливаются соучастники преступления.
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