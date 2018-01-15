Власти ОАЭ обвинили Катар в перехвате их пассажирского самолета

В ОАЭ заявили о "вопиющей угрозе безопасности гражданской авиации и явном нарушении международных законов и конвенций".

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Объединенные Арабские Эмираты заявили, что истребители Катара перехватили гражданский самолет ОАЭ во время полета в Бахрейн.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственное информационное агентство WAM. Как отмечается, один из национальных авиаперевозчиков ОАЭ сообщил управлению гражданской авиации ОАЭ об инциденте в понедельник утром. Согласно сообщению, один из его самолетов, следовавший в Манаму, был перехвачен истребителями Катара.

В управлении назвали этот случай "вопиющей угрозой безопасности гражданской авиации и явным нарушением международных законов и конвенций".

" ОАЭ осудили предполагаемый инцидент и заявили, что предпримут все необходимые правовые меры для безопасности гражданского воздушного движения", - говорится в сообщении WAM.