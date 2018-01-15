Власти ОАЭ обвинили Катар в перехвате их пассажирского самолета

В ОАЭ заявили о "вопиющей угрозе безопасности гражданской авиации и явном нарушении международных законов и конвенций".

Власти ОАЭ обвинили Катар в перехвате их пассажирского самолета
Фото: anothercitizenship.com

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что истребители Катара перехватили гражданский самолет ОАЭ во время полета в Бахрейн.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственное информационное агентство WAM. Как отмечается, один из национальных авиаперевозчиков ОАЭ сообщил управлению гражданской авиации ОАЭ об инциденте в понедельник утром. Согласно сообщению, один из его самолетов, следовавший в Манаму, был перехвачен истребителями Катара.

В управлении назвали этот случай "вопиющей угрозой безопасности гражданской авиации и явным нарушением международных законов и конвенций".

"ОАЭ осудили предполагаемый инцидент и заявили, что предпримут все необходимые правовые меры для безопасности гражданского воздушного движения", - говорится в сообщении WAM.

Напомним, что в июне 2017 года власти ОАЭ пригрозили жителям страны лишением свободы сроком до 15 лет за любые сообщения о симпатии Катару. Ранее восемь стран - ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Иордания - приостановили дипломатические отношения с Катаром из-за обвинения в поддержке террористов и экстремистов. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Массовые протесты в Тунисе: власти задействовали армиюМассовые протесты в Тунисе: власти задействовали армию
Власти Николаевщины пообещали упростить дорогу к курортным зонамВласти Николаевщины пообещали упростить дорогу к курортным зонам
Смоленская авиакатастрофа: крыло самолета уничтожил взрыв изнутриСмоленская авиакатастрофа: крыло самолета уничтожил взрыв изнутри
В "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSииВ "ЛНР" сложная гуманитарная и финансовая ситуация: "власти республики" просят помощи у РоSSии
Власти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башенВласти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башен
Немецкого депутата обвинили в разжигании национальной враждыНемецкого депутата обвинили в разжигании национальной вражды
Оккупационные власти Крыма запретили въезд 30 таксистам, которые возят пассажиров на полуостров
Экс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствахЭкс-руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили в домогательствах
Власти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолетеВласти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолете
В Польше требуют ужесточить ответственность за преступления коммунистической властиВ Польше требуют ужесточить ответственность за преступления коммунистической власти
Последние новости
Подгружаем последние новости