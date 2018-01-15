В Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт

В Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт

В Греции бастуют работники общественного транспорта в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии, за который должны голосовать сегодня в парламенте.

 Как сообщает Ekathimerini, 15 января забастовка уже парализовала работу метро в Афинах, электрической железной дороги Пирей-Кифисия (ISAP), троллейбусов, городских автобусов и трамваев.

Также ожидается задержка или отмена некоторых авиарейсов, поскольку авиадиспетчеры будут бастовать с 12.00 до 15.00.

Профсоюзы Греции планируют также провести серию митингов в центре Афин. Так, профсоюз ADEDY созывает своихчленов и сторонников на собрание на площади Клафтмонос в 12.30, прежде чем выдвинуться с протестом к парламенту.

Отметим, сегодня греческий парламент должен утвердить новый пакет мер жесткой экономии. Новые меры предусматривают дальнейшее сокращение выплат, ограничения на проведение забастовок и планы по онлайн-аукционам по продаже имущества обанкротившихся владельцев.

Напомним, 14 декабря в Греции прошла масштабная забастовка против режима экономии.




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