В Греции из-за забастовки остановился общественный транспорт
В Греции бастуют работники общественного транспорта в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии, за который должны голосовать сегодня в парламенте.
Как сообщает
Также ожидается задержка или отмена некоторых авиарейсов, поскольку авиадиспетчеры будут бастовать с 12.00 до 15.00.
Профсоюзы Греции планируют также провести серию митингов в центре Афин. Так, профсоюз ADEDY созывает своихчленов и сторонников на собрание на площади Клафтмонос в 12.30, прежде чем выдвинуться с протестом к парламенту.
Отметим, сегодня греческий парламент должен утвердить новый пакет мер жесткой экономии. Новые меры предусматривают дальнейшее сокращение выплат, ограничения на проведение забастовок и планы по онлайн-аукционам по продаже имущества обанкротившихся владельцев.
Напомним, 14 декабря в Греции прошла масштабная забастовка против режима экономии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.01.2018 13:08