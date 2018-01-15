К январю в Раде зарегистрировали четыре законопроекта об Антикоррупционном суде

К январю в Раде зарегистрировали четыре законопроекта об Антикоррупционном суде

К январю на сайте Верховной Рады Украины оказались зарегистрированными четыре проекта закона о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает УНН.

Так, кроме законопроекта № 7440 от 22.12.2017, который был внесен Президентом Украины, на данный момент на сайте парламента появились еще два проекта закона, внесенные отдельно народным депутатом от фракции "Батькивщина" Игорем Луценко № 7440-4 от 10.01.2018, и группой депутатов от фракции "Самопомощь" № 7440-3 от 10.01.2018. Кроме того, еще один проект закона был внесен народным депутатом Сергеем Каплин, № 7440-2 от 05.01.2018.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суде 5 22 декабря 2017.




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