К январю в Раде зарегистрировали четыре законопроекта об Антикоррупционном суде

К январю на сайте Верховной Рады Украины оказались зарегистрированными четыре проекта закона о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает УНН .

Так, кроме законопроекта № 7440 от 22.12.2017, который был внесен Президентом Украины, на данный момент на сайте парламента появились еще два проекта закона, внесенные отдельно народным депутатом от фракции "Батькивщина" Игорем Луценко № 7440-4 от 10.01.2018, и группой депутатов от фракции "Самопомощь" № 7440-3 от 10.01.2018. Кроме того, еще один проект закона был внесен народным депутатом Сергеем Каплин, № 7440-2 от 05.01.2018.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суде 5 22 декабря 2017.