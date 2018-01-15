ГПУ не может начать расследование по делу утечки данных о «деньгах Якуковича», опубликованных Al Jazeera
Генпрокуратура не может начать расследование по факту утечки информации по конфискованным $1.5 млрд. «деньгам Януковича» телеканалу Al Jazeera.
Об этом 14 января в эфире телеканала «112 Украина» заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает агентство «
Он отметил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации «денег Януковича» было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.
«На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту», - отметил Горбатюк.
Он заявил, что фактами утечки информации должны заниматься полиция или Служба безопасности Украины. Говоря о сообщениях о конфискации «денег Януковича», Горбатюк отметил, что должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовала Al Jazeera.
«На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет», - напомнил он.
Напомним, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у «младоолигарха»-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
Онищенко сразу открестился от прав на «деньги Януковича», купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.
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