Черновецкий бежал из Грузии

Бывший мэр столицы пожаловался на преследование со стороны Юрия Луценко.

Черновецкий бежал из Грузии
Фото: facebook.com/chernovetskiy

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, последние несколько лет проживавший в Грузии, покинул эту страну.

"Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!" - написал Черновецкий в фейсбуке.

Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Он проживал в Грузии последние несколько лет и собирался баллотироваться там в депутаты, но передумал.

Украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса) при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. По версии следствия, Черновецкий причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия. Ущерб территориальной общине города Киева оценивается в 250 млн гривен.

В июле прошлого года Главная прокуратура Грузии заявила, что Украине будет отказано в выдаче Черновецкого, так как он является гражданином Грузии.


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