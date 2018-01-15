МВФ забраковал законопроект об Антикоррупционном суде

Фонд готов помочь президенту доработать документ.

МВФ забраковал законопроект об Антикоррупционном суде
Фото: premiumtimesng.com

Международный валютный фонд считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает обстоятельствам Украины перед МВФ.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена в адрес главы администрации президента Украины. Документ, копии которого направлены премьеру, спикеру парламента и нескольким министрам, обнародовало издание "Европейская правда".

В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ одобрит положения президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Подача президентом законопроекта об АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.

Претензиии фонда разбиты на три группы и касаются процедуры отбора судей, времени запуска и юрисдикции суда.

"В текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда. Ряд общественных организаций, в частности Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International, раскритиковали нормы документа и заявили, что проект закона не соответствует выводам Венецианской комиссии, а потому его нужно отозвать.

Принятие закона об Антикоррупционном суде - одно из ключевых условий для продолжения сотрудничества с МВФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Блок рекламы


Похожие новости
МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам УкраиныМВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины
Администрация президента ответила на критику МВФ законопроекта об Антикоррупционном судеАдминистрация президента ответила на критику МВФ законопроекта об Антикоррупционном суде
К январю в Раде зарегистрировали четыре законопроекта об Антикоррупционном судеК январю в Раде зарегистрировали четыре законопроекта об Антикоррупционном суде
В суде над фигурантами дела о теракте под Радой произошли столкновения
Две коллегии судей по делу Штепы заявили самоотвод (обновлено)Две коллегии судей по делу Штепы заявили самоотвод (обновлено)
Судей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому, отправили под судСудей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому, отправили под суд
Заседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судейЗаседание по делу Штепы перенесли на 11 января из-за неявки судей
Transparency International раскритиковала законопроект об Антикоррупционном судеTransparency International раскритиковала законопроект об Антикоррупционном суде
Обнародован законопроект об Антикоррупционном судеОбнародован законопроект об Антикоррупционном суде
ОБСЕ не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном судеОБСЕ не участвовала в разработке законопроекта об Антикоррупционном суде
Последние новости
Подгружаем последние новости