МВФ забраковал законопроект об Антикоррупционном суде
Фонд готов помочь президенту доработать документ.
Международный валютный фонд считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает обстоятельствам Украины перед МВФ.
Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена в адрес главы администрации президента Украины. Документ, копии которого направлены премьеру, спикеру парламента и нескольким министрам, обнародовало издание "Европейская правда".
В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ одобрит положения президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
"Подача президентом законопроекта об АКС должна была стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.
Претензиии фонда разбиты на три группы и касаются процедуры отбора судей, времени запуска и юрисдикции суда.
"В текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.
Напомним, 23 декабря президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда. Ряд общественных организаций, в частности Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International, раскритиковали нормы документа и заявили, что проект закона не соответствует выводам Венецианской комиссии, а потому его нужно отозвать.
Принятие закона об Антикоррупционном суде - одно из ключевых условий для продолжения сотрудничества с МВФ.
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