Северодонецкий суд арестовал бывшего директора предприятия из ОРЛО

Ему вменяют финансирование терроризма.

Северодонецкий суд арестовал бывшего директора предприятия из ОРЛО
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Северодонецкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней для бывшего гендиректора одного из предприятий, которое находится на контролируемой боевиками "ЛНР" территории (отдельные районы Луганской области).

На сайте прокуратуры сообщается, что ему вменяют финансирование терроризма (ч.1 ст.258-5 Уголовного кодекса), так как завод под его руководством уплачивал налоги в бюджет "ЛНР", за счет которого в дальнейшем финансировался силовой блок террористической организации.

Имя подозреваемого и обстоятельства его задержания не указываются.

Не исключено, что речь идет о Виталии Швайко, который в 2014-2016 годах возглавлял Лутугинский научно–производственный валковый комбинат. Потом боевики задержали его и бросили за решетку. В конце декабря 2017 года Швайко был обменен в рамках освобождения заложников.

Виталия Швайко называют двоюродным братом Игоря Швайки, бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины от партии "Свобода".


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