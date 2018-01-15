МИД объявил о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского института

Процедура состоит из пяти этапов.

МИД Украины Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины объявило о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского института.

Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

Процедура состоит из следующих этапов:

1. В течение 15 дней МИД будет принимать предложения в состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора Украинского института, от юридических лиц любой формы собственности, уставные документы которых предусматривают международную деятельность в сфере культуры, коммуникаций, имиджа и презентации Украины за рубежом, деятельность которых является активной в течение последних трех лет.

2. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти членов. Отбор шести членов конкурсной комиссии МИД делегирует экспертной комиссии из числа лиц, имеющих высокую репутацию в сфере культуры, коммуникаций, имиджа и презентации Украины в мире. Министр иностранных дел назначает трех членов конкурсной комиссии.

3. МИД на основании решения конкурсной комиссии объявляет открытый конкурс на должность директора Украинского института.

4. Конкурсная комиссия осуществляет отбор кандидатов на должность директора Украинского института путем оценки презентаций программ развития Института и проведения собеседования с каждым кандидатом отдельно.

5. Конкурсная комиссия вносит предложения МИД относительно назначения директора Украинского института. МИД совместно с Наблюдательным советом Института принимает решение о назначении директора Учреждения.

Напомним, о создании Украинского института в декабре рассказал в эксклюзивном интервью LB.ua государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц. По его словам, первое представительство новосозданного Украинского института будет открыто в Берлине.