СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек
В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано.
Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны.
Среди 25 погибших – и протестующие, и представители полиции.
Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.
Напомним, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции.
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14.01.2018 18:51