В Эстонию прибыли 12 американских истребителей
Учения будут длиться до середины марта.
На эстонскую авиабазу в Эмари в воскресенье, 14 января, приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо Военно-воздушных сил США.
Как передает местное издание ERR, они должны принять участие в международных учениях.
Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути, сообщают в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.
По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.
Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.
Напомним, Эстония в 2018 году впервые в своей истории потратит на оборону более €500 млн.
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