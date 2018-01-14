В Эстонию прибыли 12 американских истребителей

Учения будут длиться до середины марта.

Фото: mil.ee Фото: mil.ee Фото: mil.ee Фото: mil.ee

На эстонскую авиабазу в Эмари в воскресенье, 14 января, приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо Военно-воздушных сил США .

Как передает местное издание ERR, они должны принять участие в международных учениях.

Истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути, сообщают в пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии.

По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения будут длиться до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

Напомним, Эстония в 2018 году впервые в своей истории потратит на оборону более €500 млн.