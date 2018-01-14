На телемарафоне в Литве собрали €80 тысяч для Украины

Участие в мероприятии приняли, в частности, украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины.

На телемарафоне в Литве собрали €80 тысяч для Украины
Фото: mfa.gov.ua

Второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины "Вместе к победе" состоялся накануне на телеканале Литовского национального радио и телевидения LRT.

Его участники собрали более €80 тысяч для последующей их передачи в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших от роSSийской агрессии, сообщает пресс-центр МИД Украины.

Мероприятие, организаторами которого выступили международная волонтерская организация Blue/Yellow и Литовское национальное радио и телевидение, было приурочено к 27-й годовщине Дня защитников свободы - трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Участие в телемарафоне приняли украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, глава волонтерской организации Blue/Yellow Йонас Охман, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, и другие.

С приветственными видеообращениями к участникам телемарафона обратились президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Отмечается, что посол Украины в Литве Владимир Яценковский зачитал участникам телемарафона приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко со словами глубокой благодарности Литовской Республике за твердую и активную поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией, а также поздравлениями братскому литовскому народу по случаю празднования 100-летия восстановления Литовской государственности.


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