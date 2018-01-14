В зоне АТО военные сбили третий роSSийский беспилотник с начала перемирия

"Орлан-10" способен создавать карты местности в 3D.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" Фото: Пресс-служба ГПСУ

С 23 декабря, когда началось новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения противовоздушной обороны уже сбили третий вражеский беспилотник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА роSSийского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Напомним, 28 декабря 2017 года был сбит роSSийский беспилотник типа "Орлан 10", который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.

10 января был уничтожен беспилотник типа "Орлан 10", который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино.