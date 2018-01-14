РоSSийского "политолога" задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕС
Олегу Бондаренко, стороннику "ополченцев" Донбасса, сообщили о запрете въезда в ЕС на три года
РоSSийского политолога Олега Бондаренко не пустили в ЕС. Его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза ему запрещен по требованию Польши. Как пишет ТАСС, об этом сообщил сам Бондаренко.
"По запросу Польше мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказал он.
По словам Бондаренко, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.
Отметим, из открытых источников известно, что Бондаренко принимал активное участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Его выступления и заявления публиковали на страницах в соцсетях так называемого "Народного Ополчения Луганщины".
Напомним, с 27 декабря для россиян при въезде в Украину заработал биометрический контроль.
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14.01.2018 14:34