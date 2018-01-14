РоSSийского "политолога" задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕС

Олегу Бондаренко, стороннику "ополченцев" Донбасса, сообщили о запрете въезда в ЕС на три года

РоSSийский политолог Олег Бондаренко Фото: Haqqin.az

РоSSийского политолога Олега Бондаренко не пустили в ЕС . Его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза ему запрещен по требованию Польши . Как пишет ТАСС, об этом сообщил сам Бондаренко.

"По запросу Польше мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказал он.

По словам Бондаренко, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши .

Отметим, из открытых источников известно, что Бондаренко принимал активное участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Его выступления и заявления публиковали на страницах в соцсетях так называемого "Народного Ополчения Луганщины".

Напомним, с 27 декабря для россиян при въезде в Украину заработал биометрический контроль.