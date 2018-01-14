РоSSийского "политолога" задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕС

Олегу Бондаренко, стороннику "ополченцев" Донбасса, сообщили о запрете въезда в ЕС на три года

РоSSийского политолога задержали в аэропорту Берлина, не впустив в ЕС
РоSSийский политолог Олег Бондаренко
Фото: Haqqin.az

РоSSийского политолога Олега Бондаренко не пустили в ЕС. Его задержали в аэропорту Берлина, сообщив, что въезд на территорию Евросоюза ему запрещен по требованию Польши. Как пишет ТАСС, об этом сообщил сам Бондаренко.

"По запросу Польше мне запрещен въезд на территорию стран ЕС без объяснения причин. Запрет действует 3 года", - сказал он.

По словам Бондаренко, он прилетел в Берлин по приглашению немецкой "Левой партии" для участия в политическом мероприятии. Бондаренко сообщил, что его готовят к депортации и заявил, что не знает, с чем конкретно может быть связан запрос Польши.

Отметим, из открытых источников известно, что Бондаренко принимал активное участие в мероприятиях, организованных на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в качестве приглашенного "эксперта" и в телепрограммах - на пропагандистских телеканалах в частности, заявляя, что "о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе не может идти и речи". Его выступления и заявления публиковали на страницах в соцсетях так называемого "Народного Ополчения Луганщины".

Напомним, с 27 декабря для россиян при въезде в Украину заработал биометрический контроль.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякамВ Польше разгорелся скандал из-за идеи выдавать на фабрике украинским рабочим форму другого цвета, чем полякам
Геращенко обнародовал подробности раскрытия убийства НоздровскойГеращенко обнародовал подробности раскрытия убийства Ноздровской
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Хрущев заставил Украину взять Крым себе, - КравчукХрущев заставил Украину взять Крым себе, - Кравчук
Блок рекламы


Похожие новости
В Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человекВ Замбии из-за протестов в районе распространения холеры задержали 55 человек
В США производителя контента для роSSийского Sputnik обязали зарегистрироватьcя иноагентомВ США производителя контента для роSSийского Sputnik обязали зарегистрироватьcя иноагентом
Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человекПротесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек
В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"В Славянске задержали 20-летнюю девушку по подозрению в пособничестве "ДНР"
Протесты в Иране: силовики задержали 90 студентовПротесты в Иране: силовики задержали 90 студентов
В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономииВ Саудовской Аравии задержали 11 принцев, которые выступили против жесткой экономии
В Запорожье задержали чиновников, которые наживались на покойникахВ Запорожье задержали чиновников, которые наживались на покойниках
Украинские пограничники не впустили в Крым роSSийского певцаУкраинские пограничники не впустили в Крым роSSийского певца
Участника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИУчастника АТО задержали в Москве, место его пребывания неизвестно - СМИ
В Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городеВ Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городе
Последние новости
Подгружаем последние новости