«Рустави-2» настаивает на подлинности обращений Порошенко к ФСБ

Руководитель информационной службы грузинской телекомпании «Рустави-2» Нодар Меладзе, опубликовавшей фото якобы заявления Петра Порошенко в ФСБ, сказал, что не сомневается в подлинности документа.

Об этом он сообщил в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ .

Меладзе заявил об этом после того, как пресс-служба президента Украины назвала «низкопробной подделкой и фейком» текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против РоSSии.

Меладзе сказал, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе «иметь что-либо общее с антироSSийской деятельностью», грузинской телекомпании предоставил «конфиденциальный источник».

«Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию», - подчеркнул Нодар Меладзе.

Руководитель информационной службы заявил также, что если у кого-либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом он сообщил, что в распоряжении «Рустави-2» находится не сам подлинник «заявления» Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная «конфиденциальным источником».

Напомним, вчера стало известно, что грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы «копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов РоSSии».

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию РоSSии.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.

Впоследствии представители роSSийского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в РоSSию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.