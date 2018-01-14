Под Луцком неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи

Под Луцком в селе Змиенец неизвестные подожгли авто дочери заместителя главы Волынского окружного административного суда Виктора Мачульского.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Волинь24".

По информации издания, несколько пожарных машин прибыли в одно из хозяйств в селе Змиенец около 2 часов ночи. Очевидцы отмечают, что горел джип дочери заместителя главы окружного админсуда.

«Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова», - отметил один из соседей.

Факт пожара подтвердили в ГСЧС.

«В 1:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка», - сообщили спасатели.

По информации службы, горел внедорожник Mitsubishi. Огонь перебросился на рядом расположенную летнюю кухню. Когда прибыли спасатели, машину полностью охватил огонь. Удалось спасти летнюю кухню и другие хозяйственные постройки.