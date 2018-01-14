Эрдоган угрожает ударить по курдам в Сирии в течение недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает начать новую военную операцию в Сирии на подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн.
Об этом сообщает NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — RT), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю… Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — заявил он.

Как известно, сирийские курды получают поддержку со стороны США, которые видят в них противовес Башару Асаду и Эрдогану, который заигрался с Россией. Турецкие власти на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли, что США обязаны забрать обратно всё оружие и боеприпасы, которые ранее были предоставлены сирийским курдам.


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