Эрдоган угрожает ударить по курдам в Сирии в течение недели

Об этом сообщает NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — RT), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю… Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — заявил он.