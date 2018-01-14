Командир "Грузинского легиона" сообщил о переходе подразделения в другую бригаду

В какую именно, он не уточнил.

Фото: facebook.com/GeorgianNationalLegion

"Грузинский легион", участвующий в боевых действиях на Донбассе, не выходил из состава Вооруженных Сил Украины. Подразделение перешло в другую бригаду, рассказал РБК командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

"Это был внутренний конфликт с правлением 54-й бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. "Грузинский легион" не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины", - сказал Мамулашвили.

Он добавил также, что выход из 54-й бригады не связан с конфликтом политика Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

"Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся", - подчеркнул Мамулашвили.

Напомним, "Грузинский легион" объявил о выходе из 54-й ОМБр 5 января. ВСУ тогда прокомментировали ситуацию, что "Грузинского легиона" якобы никогда не существовало.