В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками

В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками

Украинца, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«13 января 2017 года в Ливии было освобождено украинского врача, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одним из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен», - говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз настойчиво призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.




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