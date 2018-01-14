В Ливии освободили украинского врача, похищенного боевиками
Украинца, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«13 января 2017 года в Ливии было освобождено украинского врача, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одним из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен», - говорится в сообщении.
Посольство Украины в очередной раз настойчиво призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.
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