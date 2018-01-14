Из гранатометов обстреляли опорный пункт вблизи КПВВ "Гнутово"

Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.

Из гранатометов обстреляли опорный пункт вблизи КПВВ "Гнутово"
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Под обстрелы незаконных вооруженных формирований на Донбассе попал опорный пункт вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" со стороны Верхнешироковского вечером 13 января. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"РоSSийско-террористические войска открыли огонь со стороны н.п. Верхнешироковское, что на неподконтрольной Украины территории. Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал. Инфраструктура пункта тоже осталась невредимой.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, за последние сутки боевики шесть раз обстреливали силы АТО.


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